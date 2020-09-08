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Кризис в Белоруссии

Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

По словам главы республики, это означает только то, что он "никуда не убежал и готов защищать страну до конца"

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его появление с автоматом на одной из видеозаписей объясняется тем, что он готов защищать свою страну до конца. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

"Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - приводит Бабаян слова Лукашенко. 

23 августа манифестанты вплотную подошли к резиденции президента Белоруссии, которая расположена на проспекте Победителей. Над ними пролетел вертолет и сел на территории резиденции. Из него с автоматом и в бронежилете вышел Лукашенко. Он пообщался с сотрудниками ОМОН.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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