Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его появление с автоматом на одной из видеозаписей объясняется тем, что он готов защищать свою страну до конца. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

"Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - приводит Бабаян слова Лукашенко.

23 августа манифестанты вплотную подошли к резиденции президента Белоруссии, которая расположена на проспекте Победителей. Над ними пролетел вертолет и сел на территории резиденции. Из него с автоматом и в бронежилете вышел Лукашенко. Он пообщался с сотрудниками ОМОН.