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Кризис в Белоруссии

Глава Госпогранкомитета проинформировал Лукашенко об инциденте с Колесниковой на границе

При этом в Госпогранкомитете отметили, что пока нет дополнительной информации, где конкретно в настоящее время находится Колесникова

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирован об инциденте с членом Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой на белорусско-украинской границе. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

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"Руководитель Госпогранкомитета в установленном порядке проинформировал президента страны. По всем вопросам, требующим немедленного доклада главе государства, руководитель погранведомства это делает", - сказал Бычковский.

Вместе с тем представитель Госпогранкомитета отметил, что пока у него нет дополнительной информации, где конкретно в настоящее время находится Колесникова. "Ею занимаются компетентные правоохранительные органы, будет дана соответствующая правовая оценка и определен соответствующий правовой статус Колесниковой", - сказал он.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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