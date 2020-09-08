Делегация израильских бизнесменов прибыла в ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Делегация бизнесменов из Израиля прибыла во вторник в Дубай (ОАЭ) для обсуждения экономических вопросов. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

По его данным, делегация состоит из представителей сферы финансов, промышленности и высокотехнологичных производств. Ее возглавляет генеральный директор крупнейшего банка Израиля "Апоалим" Дов Котлер. Визит продлится два дня, израильские бизнесмены также посетят Абу-Даби.

Как рассказал агентству Котлер, ожидаются его встречи с представителями бизнес-кругов и банковской сферы ОАЭ. Он добавил, что израильские и эмиратские предприниматели будут обсуждать "новые стимулы роста" на фоне пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.