Трамп готов потратить собственные средства на свою избирательную кампанию

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник готовность потратить собственные средства на проводимую им избирательную кампанию.

Во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Флорида, главу государства спросили, готов ли он потратить личные средства на кампанию. "Если потребуется, я буду [их тратить], - ответил президент. - Во что бы то ни стало мы должны победить".

Он в очередной раз подверг критике своего соперника на ноябрьских выборах кандидата на пост президента от демократов Джозефа Байдена. "У Джо нет сил, он лишен умственных способностей", - полагает Трамп.

По данным агентства Bloomberg, американский лидер рассматривает возможность потратить до $100 млн своих личных средств на кампанию по переизбранию. В 2016 году республиканец потратил $66 млн на свою избирательную кампанию.

Избирательный штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии уже потратили более $800 млн на кампанию по переизбранию Трампа. Штаб Байдена и Национальный комитет Демократической партии к июлю потратили около $414 млн.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.