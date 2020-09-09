СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, сообщил Telegram-канал оппозиционного издания "Наша Нива".
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Журналисты приехали к квартире Алексиевич. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время у дверей квартиры нет людей, которые бы пытались проникнуть в нее.
Алексиевич является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти по факту создания совета оппозиции.