СМИ: неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Журналисты приехали к квартире Алексиевич. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время у дверей квартиры нет людей, которые бы пытались проникнуть в нее.

Алексиевич является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти по факту создания совета оппозиции.