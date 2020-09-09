{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

ЕК не комментирует возможность контактов с Россией о поставках вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия осведомлена о приостановке из-за побочных эффектов испытаний в США вакцины AstraZeneca, на которую уже оформлен предзаказ ЕС, однако не комментирует возможность контактов с РФ о поставках российской разработки. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в среду, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

На эту тему
В России начинается вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

"Еврокомиссия осведомлена о ситуации с испытаниями, проводимых фармакологической компанией AstraZeneca, однако считает, что одного инцидента недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы. Я не могу предоставить какой-либо информации о контактах с российскими властями по этой теме", - заявил он.

Теги
РоссияШефчович, МарошПандемия COVID-19
Генсек ШОС не считает, что организация может превратиться в НАТО
Владимир Норов напомнил, что в декларации о создании организации государства-основатели заявили о приверженности целям и принципам устава ООН и отметили, что деятельность ШОС не направлена против других государств
Читать полностью