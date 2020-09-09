ЕК не комментирует возможность контактов с Россией о поставках вакцины от коронавируса

Генсек ШОС не считает, что организация может превратиться в НАТО

Владимир Норов напомнил, что в декларации о создании организации государства-основатели заявили о приверженности целям и принципам устава ООН и отметили, что деятельность ШОС не направлена против других государств

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