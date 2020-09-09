ЕК не комментирует возможность контактов с Россией о поставках вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия осведомлена о приостановке из-за побочных эффектов испытаний в США вакцины AstraZeneca, на которую уже оформлен предзаказ ЕС, однако не комментирует возможность контактов с РФ о поставках российской разработки. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в среду, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
"Еврокомиссия осведомлена о ситуации с испытаниями, проводимых фармакологической компанией AstraZeneca, однако считает, что одного инцидента недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы. Я не могу предоставить какой-либо информации о контактах с российскими властями по этой теме", - заявил он.