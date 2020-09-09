Путин и главы МИД ШОС обсудят пандемию, торговые связи и международные вопросы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и министры иностранных дел стран - участниц ШОС в ходе видеоконференции в среду обсудят борьбу с пандемией, торгово-экономическое сотрудничество, международные и региональные вопросы. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Владимир Норов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам генсека ШОС, эта встреча имеет очень важное значение для организации. "Она будет проводиться в формате видеоконференции, и самое главное, что на этой встрече министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым будут доведены до президента России Владимира Владимировича Путина те меры, которые были осуществлены для реализации приоритетов председательства России в ШОС, а также те вопросы, которые выносятся на повестку дня", - сказал Норов.

"Это прежде всего вопросы объединения усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, обеспечения стабильности на пространстве ШОС, объединения совместных усилий для борьбы с пандемией и преодоления ее негативных последствий, вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе нацеленного не только на восстановление экономик наших стран, но и обеспечение ее дальнейшего роста. А также вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества <...>, вопросы международной и региональной повестки дня будут, конечно, обсуждаться в ходе этой встречи", - указал он.

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС проходит в Москве 9-10 сентября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду пообщается с главами МИД стран - участниц ШОС в режиме видеоконференции.