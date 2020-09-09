ЛАГ не смогла принять резолюцию с осуждением ОАЭ за нормализацию отношений с Израилем

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Арабские страны не смогли принять в среду резолюцию с осуждением Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за нормализацию отношений с Израилем. Выдвинутый Палестиной проект не получил одобрения большинства членов Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщил на пресс-конференции в Каире по итогам министерского заседания ЛАГ помощник генсека панарабской организации Хусам Заки.

"Палестинский вопрос стал главным на встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, но главы МИД не пришли к консенсусу по палестинскому проекту резолюции", - указал он. Как пояснил в интервью информационному агентству Maan палестинский представитель при ЛАГ Муханнад Аклюк, "Палестина в лице министра иностранных дел Рияда аль-Малики настаивала на включении в итоговый вариант резолюции пункта, осуждающего выход [ОАЭ] из арабской мирной инициативы". "Обсуждение длилось три часа, некоторые арабские страны отказались включить эту фразу с осуждением отхода от арабских решений, и в итоге проект резолюции не прошел, хотя остальные решения по палестинской проблематике были приняты", - отметил он.

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш со своей стороны вновь заявил о приверженности его страны решению палестинского вопроса и созданию Государства Палестина в границах 1967 года. "Мирный договор ОАЭ с Израилем не будет осуществляться за счет палестинского дела и неотъемлемых прав палестинского народа, - сказал он. - Договоренности с Израилем включают в себя прекращение аннексии палестинских земель еврейским государством, что является важным шагом к миру".

"ОАЭ подтверждают свою твердую позицию в поддержку создания палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с международными резолюциями арабской мирной инициативы, - подчеркнул госминистр. - Сейчас появилась реальная возможность возродить мирные усилия и инициативы по проблеме арабо-израильского конфликта, и решение вопроса находится в руках палестинской и израильской сторон".

13 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Уже на следующей неделе в Белом доме должны быть подписаны соответствующие соглашения. Арабская мирная инициатива 2002 года предусматривает полную нормализацию отношений арабских государств с Израилем, но только при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестина жестко осудила действия ОАЭ и отозвала своего посла из Абу-Даби.

Министры осудили также на встрече активное вмешательство Турции и Ирана в дела арабских государств.