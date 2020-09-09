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CNN: автор книги о Трампе считает, что президент заранее знал об опасности коронавируса

В целом книга Боба Вудворда, по оценке телекомпании, изображает Трампа как "деятеля, не оправдавшего доверия и пренебрегающего важнейшими обязанностями на посту президента"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще до широкого распространения пандемии в США знал о том, что коронавирус опасен, однако в публичных высказываниях он приуменьшал угрозу. Как сообщила в среду телекомпания CNN, с таким утверждением выступил в новой книге Rage ("Ярость") известный американский журналист Боб Вудворд.

В частности, по данным телекомпании, в ходе беседы с Вудвордом 7 февраля Трамп признавал, что вирус представляет "смертельную угрозу". Он также упоминал о том, что коронавирус, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа.

Эти высказывания Трампа резко контрастируют с его публичными заявлениями, что "вирус исчезнет", отметила CNN. В целом книга Вудворда, по оценке телекомпании, "изображает Трампа как деятеля, не оправдавшего доверия и пренебрегающего важнейшими обязанностями на посту президента".

Книга Вудворда выходит в свет 15 сентября, за полтора месяца до предстоящих 3 ноября выборов в США. Она основана на 18 интервью, которые Трамп дал Вудворду в период с декабря 2019 года вплоть до июля нынешнего года.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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