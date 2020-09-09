WP: Трамп был польщен письмами Ким Чен Ына, где его называли "Ваше Превосходительство"

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был глубоко польщен письмами лидера КНДР Ким Чен Ына, в которых тот называл главу Белого дома "Ваше Превосходительство". Такое утверждение содержится в новой книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда, посвященной американскому лидеру.

Выдержки из нее разместила в среду The Washington Post. В продажу книга под названием "Ярость" (Rage) поступает 15 сентября. Она базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом.

По словам Вудворда, Трамп с гордостью обращал его внимание на то, что в письмах к нему обращаются, как к "Превосходительству". Газета приводит и сами выдержки из этой корреспонденции. Так, в одном из писем Ким Чен Ын изъявлял желание провести еще одну историческую встречу с Трампом, которого он назвал "Вашим Превосходительством", отметив, что она "будет напоминать сцену из волшебного кино". Он подчеркивал также, что предыдущая встреча с американским лидером была "драгоценным воспоминанием", что "глубокая и особая дружба между ними будет действовать, как волшебная сила". "Я рад тому, что наладил хорошие отношения с таким могущественными и выдающимся государственным деятелем, как Ваше Превосходительство", - писал, согласно этим данным, лидер КНДР. Ким Чен Ын также размышлял над "тем историческим моментом, когда он крепко жал руку Его Превосходительства в этом красивом и священном месте, в то время как весь мир наблюдал с большим интересом и надеждой вновь стать свидетелем такого славного дня".

Лидер Белого дома также обращал внимание Вудворда на то, что Кин Чен Ын якобы никогда раньше не улыбался, пока не начал общаться с ним. "Он никогда раньше не улыбался. Я - единственный, кому он улыбается", - утверждал Трамп. При этом его предшественника на посту президента США Барака Обаму, по словам Трампа, лидер КНДР якобы считает "подонком".

Как отмечает Вудворд, американский президент не стал делиться с ним самими письмами. "Они совершенно секретны", - сказал Трамп.

Глава Белого дома в разговоре с журналистом также прокомментировал утверждения представителей американских спецслужб, которые считают маловероятным, что КНДР согласится отказаться от ядерного оружия. По словам Трампа, ЦРУ "понятия не имеет", как вести переговоры с Пхеньяном. Американский лидер, который ранее занимался бизнесом в сфере недвижимости, характеризовал и ситуацию с ядерным арсеналом КНДР в привычных для него терминах: "Это на самом деле похоже на человека, который так любит свой дом, что никак не может его продать".

Переговоры США и КНДР

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно.

Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.