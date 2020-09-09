Лондон представил законопроект, противоречащий соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании представило в среду законопроект о внутренних рынках, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit в конце этого года. Новый билль вызвал протест не только со стороны ЕС, но также в Уэльсе и Шотландии, где Лондон обвиняют в попытке централизации власти в стране, и даже среди членов правящей Консервативной партии.

На фоне зашедших в тупик переговоров Лондона и Брюсселя о заключении торгового соглашения Еврокомиссия в среду заявила, что обеспокоена законодательным проектом премьер-министра Бориса Джонсона, так как новый билль идет вразрез с утвержденным обеими сторонами соглашением о Brexit, а именно протоколом о статусе Северной Ирландии. В тексте самого законопроекта оговаривается, что некоторые из его положений действительно "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международными или национальным правом". В этой связи как оппозиция, так и многие коллеги Джонсона по партии, включая экс-премьеров Терезу Мэй и Джона Мейджора, обвинили правительство в неуважении к нормам международного права и создании опасного прецедента, подрывающего доверие к Великобритании в мире. Наконец, в Уэльсе и Шотландии, которые наравне с Северной Ирландией пользуются широкой автономией в составе королевства, считают, что после завершения переходного периода предлагаемый закон позволит уже Лондону, а не Брюсселю устанавливать отраслевые стандарты и правила для всей страны без оглядки на мнение и интересы Белфаста, Кардифа и Эдинбурга.

В британском правительстве заявляют, что новый закон необходим, чтобы Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия по-прежнему могли вести друг с другом беспрепятственную торговлю, многие аспекты которой последние несколько десятилетий регулировалась правилами ЕС. Представители кабмина обращают внимание на то, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии смогут устанавливать собственные экологические стандарты и требования к качеству различных видов продукции, хотя обязаны будут также признавать стандарты, принятые в других частях королевства. Именно последнее обстоятельства вызывает тревогу у шотландских и валлийских политиков.

И снова Ольстер

Особую сложность представляет пограничный режим в Северной Ирландии, который был главным камнем преткновения в ходе переговоров об условиях Brexit. В прошлом году сторонам удалось выйти из тупика, договорившись о том, что Северная Ирландия будет оставаться частью таможенного пространства Соединенного Королевства, но продолжит иметь доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС в силу прозрачности своей границы с Республикой Ирландия, остающейся членом Евросоюза. Лондон называет отсутствие таможенных проверок как на единственной сухопутной границе между Соединенным Королевством и ЕС, так и в Ирландском море, разделяющем два острова, важным условием обеспечения мира в Северной Ирландии, где до конца 1990-х годов продолжался кровавый конфликт.

Как отмечают в британском правительстве, билль призван внести ясность в вопрос о перемещении товаров из Северной Ирландии в Великобританию и обратно и избежать превратных толкований недостаточно конкретного протокола со стороны ЕС. Лондон также подчеркивает, что такого рода страховка не понадобится, если стороны все же успеют заключить торговое соглашение до конца года. В Брюсселе же считают неприемлемым положения билля, которые дают британским властям возможность отступать от условий протокола, если сделка с ЕС так и не будет достигнута. В частности, речь идет о праве менять условия экспорта товаров из Великобритании в Северную Ирландию, а также правила оказания госпомощи компаниям, а также тем или иным отраслям промышленности, в том числе в Ольстере.

"Я с нетерпением жду того момента, когда с начала следующего года мы сможем воспользоваться теми свободами, которые принес нам Brexit. Я также очень надеюсь, что члены оппозиции поддержат нас с тем, чтобы Палата общин утвердила важный для королевства законопроект о внутренних рынках", - заявил в среду Джонсон, выступая в британском парламенте. При этом обсуждение билля депутатами и его утверждение Палатой общин обещает быть непростым, несмотря на то, что консерваторы имеют в парламенте уверенное большинство.

Переговоры с Брюсселем

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО, как только закончится переходный период.

Предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза стартовал во вторник в Лондоне. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее предупредил, что диалог должен быть завершен к саммиту ЕС 15 октября, чтобы стороны успели утвердить соглашение.