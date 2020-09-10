Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2021 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", - говорится в заявлении.

Этим же решением Трамп продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, он ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.