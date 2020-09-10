СК Белоруссии отказал в проверке по задержанию 47 журналистов

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) получила официальный отказ Следственного комитета республики в проведении проверки по фактам задержаний в Минске и Бресте 47 журналистов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба БАЖ на сайте .

"10 сентября БАЖ получила ответ от начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК, в котором говорится, что "изложенная в обращении информация, по сути, носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", - говорится в сообщении ассоциации.

В БАЖ указали, что 27 августа в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 47 журналистов. "Сотрудники милиции также в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов", - отмечается в сообщении пресс-службы.