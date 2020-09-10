В Минске заявили представителю США о недопустимости вмешательства в дела республики

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Олег Воинов на встрече с временным поверенным в делах США в Белоруссии Джеффри Джуком отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела государства. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства.

"Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком гонки вооружений. Также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси", - отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. Министерство обороны Белоруссии тогда сообщило, что ряд воинских частей вооруженных сил страны будут приведены в высшую степень боевой готовности.