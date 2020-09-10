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Кризис на Украине
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Киев направил ОБСЕ просьбу о новых консультациях по инспекции под Горловкой

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации относительно совместной с ДНР инспекции под Горловкой. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

"Инспекция позиций Вооруженных сил Украины под Горловкой перенесена из-за позиции представителей самопровозглашенной ДНР. Вчера была договоренность провести инспекцию в Шумах, а сегодня в число населенных пунктов добавились еще несколько. Украинская сторона уже направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа - прим. ТАСС) Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации", - сказал Кравчук.

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УкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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