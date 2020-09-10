Глава региона Германии отвергла угрозы сенаторов США в адрес оператора порта Мукран

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг направила письмо сенаторам США, которые ранее пригрозили последствиями оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства "Северного потока - 2", в случае дальнейшего продолжения участия в проекте. Выдержки из ее послания, датированного 31 августа, в четверг приводит газета Ostsee-Zeitung .

"Я самым решительным образом отвергаю угрозы санкциями и мерами воздействия, упомянутые в письме оператору порта Мукран", - подчеркнула Швезиг. Она выступила против оказания США влияния на энергетическую политику ФРГ. "Это суверенное решение Федеративной Республики Германия, откуда и каким путем поставлять энергоресурсы", - подчеркнула глава региона. По ее мнению, и другие европейские государства заинтересованы в проекте.

"Непостижимо и неприемлемо, что вы угрожаете порту Мукран, его сотрудникам и тем самым гражданам земли Мекленбург - Передняя Померания", - написала Швезиг. Она отметила также, что опасения США относительно того, что Германия будет зависима от России в энергетических вопросах, не имеют под собой оснований. Премьер региона напомнила, что "Россия и в сложные времена зарекомендовала себя надежным поставщиком газа".

О письме сенаторов

В письме, датированном 5 августа, сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для Nord Stream 2. Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком "Северного потока - 2", и хранятся трубы для этого проекта.

Сенаторы считают, что компания "сознательно обеспечивает проект важными товарами, услугами и оказывает прочую поддержку", например в снабжении российского экипажа провиантом. Они подчеркнули, что их письмо является свидетельством того, что меры могут быть приняты против всех, кто так или иначе будет связан с проектом, - руководителей компаний, акционеров и сотрудников фирм.