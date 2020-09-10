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Кризис в Белоруссии

СМИ: послы ЕС могут остаться ночевать в квартире Алексиевич в Минске

По данным Австрийского агентства печати, они намерены так поступить, чтобы не допустить ее ареста белорусскими властями

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза рассматривают возможность оставаться ночевать в Минске в квартире нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, чтобы не допустить ее ареста белорусскими властями. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на дипломатические источники.

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Как отмечается, 16 послов стран ЕС, включая посла Австрии в Белоруссии Алоизию Вёргеттер, в четверг вновь посетили Алексиевич в ее квартире. Первый раз дипломаты собирались у нее дома в среду.

Светлана Алексиевич является членом Координационного совета оппозиции Белоруссии, остающимся на свободе. Многие участники этого совета были задержаны. В среду сообщалось, что в квартиру нобелевского лауреата пытались ворваться люди в масках и гражданской одежде.

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АвстрияБелоруссияКризис в Белоруссии
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