Глава МИД Чехии встретился с белорусским оппозиционером Латушко

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек встретился в четверг с членом президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павлом Латушко. Сообщение об этом внешнеполитическое ведомство Чехии опубликовало на своем сайте.

"Министр иностранных дел Томаш Петржичек в четверг встретился с Павлом Латушко, - отмечается в документе. - Их разговор касался ситуации в Белоруссии и ее дальнейшего возможного развития. Во встрече принял участие председатель комитета по международным делам нижней палаты парламента Чехии Ондржей Веселы".

Руководитель чешской дипломатии осудил действия белорусских силовиков против участников проходящих в республике акций протестов. Петржичек поддержал борьбу белорусской оппозиции за соблюдение гражданских прав и свобод в ее стране.

"Единственным путем к решению [возникшей в Белоруссии ситуации] является реальной диалог между властями и обществом", - отметил глава МИД Чехии.

Петржичек также ознакомил Латушко с решением чешского правительства оказать поддержку построению гражданского общества в Белоруссии. Прага будет содействовать этому процессу, в частности, на международных площадках.