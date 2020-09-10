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Кризис в Белоруссии

Глава МИД Чехии встретился с белорусским оппозиционером Латушко

Томаш Петржичек осудил действия белорусских силовиков против участников проходящих в республике акций протестов

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек встретился в четверг с членом президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павлом Латушко. Сообщение об этом внешнеполитическое ведомство Чехии опубликовало на своем сайте.

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"Министр иностранных дел Томаш Петржичек в четверг встретился с Павлом Латушко, - отмечается в документе. - Их разговор касался ситуации в Белоруссии и ее дальнейшего возможного развития. Во встрече принял участие председатель комитета по международным делам нижней палаты парламента Чехии Ондржей Веселы".

Руководитель чешской дипломатии осудил действия белорусских силовиков против участников проходящих в республике акций протестов. Петржичек поддержал борьбу белорусской оппозиции за соблюдение гражданских прав и свобод в ее стране.

"Единственным путем к решению [возникшей в Белоруссии ситуации] является реальной диалог между властями и обществом", - отметил глава МИД Чехии.

Петржичек также ознакомил Латушко с решением чешского правительства оказать поддержку построению гражданского общества в Белоруссии. Прага будет содействовать этому процессу, в частности, на международных площадках.

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БелоруссияЧехияКризис в Белоруссии
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