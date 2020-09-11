США направят гуманитарную помощь для беженцев на греческом острове Лесбос

ТАСС, 11 сентября. США сожалеют о пожаре, вспыхнувшем в лагере для мигрантов на греческом острове Лесбос, и намерены направить в Грецию необходимую гуманитарную помощь для беженцев. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента США.

"США работают вместе с правительствами Греции, ЕС и нашими гуманитарными партнерами, чтобы предоставить предметы первой необходимости. Мы продолжаем предоставлять гуманитарную помощь, в том числе воду, пищу и кров", - говорится в сообщении. Уточняется, что за последний год США уже направили Греции гуманитарную помощь на $8 млн.

Крупный пожар охватил лагерь Мориа ночью 9 сентября. Он практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им преградили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов расположились на автомобильном шоссе.

Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными новым коронавирусом и будут изолированы вместе с членами их семей. Некоторые отказались от этого. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности заражения коронавирусом. При этом в среду вечером в лагере Мориа произошли новые поджоги. Кем-то были подожжены палатки в тех частях лагеря, которые не были уничтожены огнем в ночь на среду.