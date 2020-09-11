Time: Киев притормаживает сделку по СПГ с американцами в ожидании исхода выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона из-за снижения рейтинга популярности президента Дональда Трампа тормозит выполнение договоренностей по газу с американской энергетической компанией и дожидается исхода выборов в США. Об этом сообщил в четверг американский журнал Time.

Журналистское расследование

Журнал изложил результаты шестимесячного журналистского расследования, основанного на беседах с несколькими десятками бывшими и действующими должностными лицами США и Украины, а также с источниками в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк. Журналисты пришли к выводу, что Рик Перри, пользуясь своим положением, навязывал Киеву различные сделки в интересах своих друзей и частных предприятий, включая базирующуюся в штате Техас компанию Energy Transfer. Перри входил в состав ее руководства до назначения главой Минэнерго США 2 марта 2017 года и вернулся туда же после отставки в конце прошлого года. Наиболее крупная сделка оценивается в $20 млрд.

Заманить и коррумпировать

Украинская сторона, согласно публикации, преследовала собственные интересы, налаживая контакты с командой президента США Дональда Трампа с момента его инаугурации зимой 2017 года. Стратегия заключалась в том, чтобы "заманить или ввести в соблазн" администрацию республиканца с помощью выгодных сделок, приводит журнал слова Юрия Витренко, который в июле покинул пост исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины". "Это было типично для украинских политиков. Они думали, что если смогут до определенной степени коррумпировать правительство США или заинтересовать его членов коммерчески или лично, то это поможет", - пояснил Витренко.

Согласно публикации, на первой же встрече в Вашингтоне 19 апреля 2017 года украинские переговорщики во главе с Витренко рассказали Перри, что ищут на Западе партнера для приобретения 49% газотранспортной системы (ГТС) страны. Глава Минэнерго США проявил интерес не только к новости, но и к энергетике Украины в целом, зачастив в американское посольство в Киеве. Его сотрудники не скрывали от Time, что удивились "агрессивному напору" представителей министра энергетики и их манере "без каких-либо объяснений удалять дипломатов посольства" из помещений, где проходили встречи с украинской стороной.

Журнал выяснил, что в числе эмиссаров министра энергетики в Киеве были не только его подчиненные, но и предприниматели, в том числе Майкл Блейзер, родившийся на Украине и предоставлявший ранее Перри средства на проведение избирательных кампаний. Блейзер являлся в посольство США на Украине и требовал аудиенции с Мари Йованович, которая получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула пост посла по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. "Мы каждый раз пытались убедить Машу не идти на встречу. Но она говорила, что не может, так как речь идет о приятеле Перри", - информировал один из источников журнала.

Истоки "молекул свободы"

Energy Transfer в 2015 году, когда Перри был директором компании, получила разрешение на строительство терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) на юге штата Луизиана и через месяц заключила соглашение на сумму около $11 млрд с британско-голландской Royal Dutch Shell о совместной эксплуатации и развитии этого проекта. У Energy Transfer не было покупателей СПГ ввиду обилия таких крупных поставщиков сырья, как Катар, Австралия и других. Техасской компании нужен был крупный покупатель на долгосрочную перспективу. Такая возможность открылась к 2019 году, когда окончательно оформилась идея поставок американского СПГ в Польшу для регазификации и перекачки по трубопроводу на Украину, поясняет Time истоки проекта "газа свободы" и "молекул свободы" в Минэнерго США.

В публикации изложены подробности встречи Перри с Владимиром Зеленским в день инаугурации последнего в качестве президента Украины в мае 2019 года. Как сообщил изданию присутствовавший на встрече американский дипломат, министр энергетики США, вопреки всем рекомендациям, передал Зеленскому список "доверенных лиц" и попросил прочесть его. В списке фигурировало имя Блейзера, компания которого в июне того же года получила право в течение 50 лет разрабатывать нефтегазовое месторождение Варвинское. В перечне также значился предприниматель из Техаса Роберт Бенш, свернувший дела на Украине после государственного переворота 2014 года. Бенш продвигал интересы компании Louisiana Natural Gas Exports (LNGE), которая, как выяснил журнал, не владеет ни месторождениями, ни танкерами, ни экспортными терминалами.

В публикации напоминается, что 29 августа 2019 года Польша, США и Украина подписали в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Данилюк сообщил журналу, что 10 июля того же года он в неформальной обстановке встречался в Вашингтоне с Перри и Беншем. Последний, по словам Данилюка, высказывал идею, что LNGE и Energy Transfer могут заработать крупные деньги на поставках американского СПГ на Украину через Польшу и перепродаже его в ЕС. По данным источников издания, LNGE представила Минэнерго США свои предложения по участию в таких поставках, сделав предварительное предложение на этот счет "Нафтогазу". Якобы Перри с подчиненными уговаривал Киев принять это предложение, однако этому помешали обстоятельства. Американская газета Politico сообщила о решении США приостановить выделение Украине военной помощи на $400 млн.

Смена приоритета

Украинская сторона сочла более важным разморозить американскую военную помощь. "Самым главным приоритетом для меня была военная помощь", - приводит журнал слова Данилюка. Он поручил "Нафтогазу" изучить предложение LNGE. "У этой компании не было активов", - пояснил Андрей Фаворов, уволенный 1 апреля 2020 года с должности директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза". Выяснилось также, что у основателя и директора LNGE в прошлом были проблемы с законом, поэтому "Нафтогаз" рекомендовал правительству Украины не заключать контракты с данной американской фирмой.

Однако, как пишет Time, отставка Перри не поставила крест на его замыслах. LNGE добилась поддержки нового министра энергетики США Дэна Бруйетта. 11 марта этого года правительство Украины назначило Бенша в состав руководства "Нафтогаза". А в конце мая правительство Украины утвердило проект меморандума о взаимопонимании с американской Louisiana Natural Gas Exports о сотрудничестве в газовой сфере, который предполагает взаимодействие в строительстве газового интерконнектора на границе Украины и Польши, а также поставки СПГ из США. "Общий срок осуществления проекта составляет как минимум 20 лет", - сказано в документе. Приблизительный ежегодный объем поставок СПГ из США на Украину определен в 5,5 млрд куб. м, при этом детальные условия будут прописываться в договоре купли-продажи газа. Общая сумма поставок в течение 20 лет может составить около $20 млрд, пишет Time со ссылкой на оценки LNGE.

Вмешалась политика

Согласно публикации, дальше меморандума о взаимопонимании дело не пошло, так как украинская сторона стала притормаживать консультации (главным образом по политическим причинам). Обратило на себя внимание резкое падение рейтинга популярности Трампа из-за его подхода к борьбе с пандемией. С точки зрения Киева, шансы республиканца на переизбрание президентом на второй срок снизились, а победа демократа Джозефа Байдена чревата для договоренностей с LNGE. "Если Байдена изберут, то я бы сказал, что [команда] Байдена будет действовать по меньшей мере крайне осторожно", - приводит журнал слова одного источника. "В плане отношений это было бы очень вредно. Учитывая данные последних [опросов], это [закрывать сделку] будет просто глупо", - добавил источник.

"Подождем три месяца и посмотрим, что произойдет", - заявил другой источник, осведомленный о настроениях в Киеве. "Это очевидная политика. Не надо быть гением, чтобы понять логику", - добавил он.

Бенш, несмотря на назначение, еще не приступил к исполнению обязанностей члена правления "Нафтогаза", уточняет Time.

Положение Energy Transfer усугубилось после того, как Верховная рада в октябре прошлого года приняла закон о том, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству. В прошлом году "Нафтогаз" подал в суд на власти Украины в связи с тем, что они ранее выдали разрешение этой американской фирме на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Кроме того, снижение цен на газ во время пандемии нанесло удар по Energy Transfer. Ее партнер Royal Dutch Shell в марте текущего года сослался на форс-мажорные обстоятельства и решил выйти из совместного проекта строительства терминала в Луизиане.

Что грозит Перри?

Time проверил базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США и выяснил, что Перри в настоящий момент является директором Energy Transfer и владеет ее акциями на сумму около $800 тыс. Как заявили журналу в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, объектом расследования не является экс-министр энергетики, так как он в целом оставался в рамках правового поля. Эксперты, с которыми консультировалось издание, считают действия Перри по меньшей мере неэтичными, а в худшем случае нарушающими запрет федеральным чиновникам заниматься вопросами, напрямую затрагивающими компании, в которых они недавно работали.

Перри через своего секретаря передал, что "никогда не устраивал и не содействовал дискуссиям" между Energy Transfer и какой-либо украинской государственной энергетической компанией касательно одной из упомянутых в публикации сделок. Комментировать другие проекты представитель Перри отказался. "Мы не в курсе каких-либо контактов между [бывшим] министром Перри и официальными лицами Украины от нашего лица", - сказали в Energy Transfer.

Отставка министра

Как сообщало агентство Bloomberg, Перри собирался оставить свою должность еще за несколько недель до того, как в США в сентябре прошлого года разразился скандал вокруг телефонного разговора главы вашингтонской администрации с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считал, что Перри нес частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно он настаивал на проведении беседы. При этом сам Перри ранее заявлял в эфире телеканала Fox News, что его отставка не имеет никакого отношения к этому скандалу.

Разговор двух лидеров послужил поводом для начала демократами в Конгрессе процедуры импичмента. Как утверждали политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.

Байден является главным соперником Трампа на президентских выборах в США 3 ноября.