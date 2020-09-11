В Белом доме утверждают, что Россия пытается "посеять раздор и хаос" в США

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил в четверг с утверждением, согласно которому Россия предпринимает попытки "посеять раздор и хаос" в стране. Соответствующая версия изложена в сообщении, размещенном на странице СНБ в Twitter.

"Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах. Сегодня администрация воспользовалась [своими полномочиями] в рамках президентского указа 13848 и внесла в санкционные списки четыре связанных с РФ лица за попытки повлиять на избирательный процесс в США", - говорится в тексте.

СНБ также прокомментировал заявление американской корпорации Microsoft, ранее в четверг высказавшей предположение насчет причастности хакеров из России, Ирана и Китая к кибератакам на людей и организации, которые имеют отношение к предстоящим президентским выборам. "Microsoft подтвердила предостережения со стороны администрации по поводу попыток иностранного вмешательства в американские выборы", - считают в ведомстве.

В следующих двух публикациях Совет нацбезопасности также заявил, что "Китай продолжает предпринимать попытки повлиять на американских официальных лиц". "Китай регулярно использует американские СМИ ради пропаганды", - полагают в СНБ. Кроме того, по мнению Белого дома, Иран "продолжает распространять дезинформацию в интернете, чтобы влиять на выборы и продвигать темы, вызывающие разногласия в обществе".

Американские власти включили в четверг в санкционный перечень граждан РФ Антона Андреева, Дарью Асланову и Артема Лифшица, а также внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, ранее опубликовавшего записи разговоров, голоса на которых можно атрибутировать как принадлежащие бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и экс-президенту Украины Петру Порошенко. По версии Вашингтона, внесенные в черный список лица "предпринимали попытки повлиять на избирательный процесс в США".

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках Москвы вмешаться в избирательный процесс. По его словам, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".