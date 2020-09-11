СМИ: турецкие спецслужбы арестовали на Украине члена Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) арестовала в Одессе члена запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) Ису Озера и доставила его в Стамбул. Как сообщает во вторник телеканал CNN Turk, Озер передан сотрудникам Управления по борьбе с терроризмом.

В отношении него возбуждены уголовные дела по обвинениям в "членстве в террористической организации", "пропаганде терроризма" и "подделке документов".

По данным правоохранительных органов, некоторое время Озер проживал в Румынии, где с 1996 года являлся сторонником РПК. Там он занимался вымогательством денег у местных турок в пользу организации, это стало поводом для его задержания и депортации. В 2014 году он присоединился к ячейке РПК в городе Догубаязит в провинции Агры, а позже бежал из Турции, так как был выписан ордер на его арест.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.