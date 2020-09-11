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Кризис в Белоруссии
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В отношении белорусского оппозиционера Кравцова возбудили уголовное дело за хищение

Иван Кравцов находится на Украине

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований Белоруссии (ДФР) возбудил уголовное дело по статье о хищении в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова. Об этом в пятницу сообщил старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями) УК", - цитирует его агентство БелТА.

В настоящее время Иван Кравцов находится на Украине.

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