Число задержанных во время манифестации "желтых жилетов" во Франции увеличилось до 300

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Силы полиции и жандармерии задержали во Франции в субботу в ходе наведения порядка во время дня протестов "желтых жилетов" около 300 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в ходе посещения оперативного штаба, развернутого в парижской префектуре.

Согласно его сведениям, под стражу в столице помещены 165 человек, а в провинции - еще примерно 12. "В стране в манифестациях приняли участие около 6 тыс. человек, при этом в Париже - примерно 2,5 тыс.", - уточнил министр.

"На настоящее время манифестации в Париже уже завершились. Несколько человек еще предпринимают протестные действия, в частности на Марсовом поле, но скоро они будут доставлены в префектуру", - сказал Дарманен. Он сообщил, что в Париже было задержано "немало людей, имевших при себе опасное оружие, с чем и связан большое число помещенных под стражу".

Министр выразил сожаление по поводу того, что хулиганы в ходе манифестаций во французской столице сожгли две автомашины. В то же время он отметил, что "по сравнению с теми трудностями в наведении порядка, которыми сопровождались прежние манифестации, можно считать, что нынешние прошли в относительно спокойной атмосфере".

По данным опроса общественности, проведенного службой Ifop (ИФОП), лишь 10% французов поддерживают в настоящее время движение "желтых жилетов". Это от 4 до 4,5 млн человек в возрасте от 18 лет. В декабре 2018 года, то есть месяц спустя после возникновения движения "желтых жилетов", показатель равнялся 19 %. Опрос был проведен с 3 по 7 сентября 2020 года на основе репрезентативной выборки в 3 013 человек.