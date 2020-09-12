Армия Ливана не пропустила демонстрантов к дворцу президента

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Солдаты ливанской армии блокировали в субботу все проезды, ведущие к президентскому дворцу Баабда, и не позволили демонстрантам приблизиться к нему. Как сообщила в Twitter армейская пресс-служба, военнослужащие были вынуждены открыть огонь в воздух после того, как манифестанты стали бросать в них с близкого расстояния камни и использовать для нападения палки. Кроме того, солдаты стремились не допустить столкновений между сторонниками и противниками президента Мишеля Ауна.

Марш на дворец

Акция протеста была приурочена к 40 дням, прошедшим с момента взрыва 4 августа в порту Бейрута, в результате которого 192 человека погибли, 6,5 тыс. получили ранения. Колонны демонстрантов направились в Баабду от Дворца правосудия на площади Адлия.

"Мы возмущены тем, что власти до сих пор не продвинулись в расследовании этого преступления и не наказали виновных", - заявила корреспонденту ТАСС одна из участников шествия по имени Рула. Она утверждает, что "те, кто правят страной, не слышат требований простых людей". "Смотрите, военные закрыли проход к дворцу, но так не должно быть, потому что наше право прийти туда и сказать президенту свое мнение", - считает Рула.

Активист Аднан Тоуме полагает, что расследование не должно закончиться безрезультатно. "Главные виновники остаются на свободе, посажены под арест только чиновники портовой администрации и таможенной службы", - отмечает он.

Одновременно с маршем протестующих у входа во дворец прошел митинг сторонников Ауна из Свободного патриотического движения (СПД), его участники отвергли нападки на главу государства.

"Президент является верховным арбитром нации, он лидер всех ливанцев, а не какой-то определенной группы или конфессии", - заявил активист СПД Фади Бишара. По его словам, Аун "не вмешивается в процесс расследования и действует в интересах всех пострадавших граждан".

Формирование кабинета

Обострение ситуации в столице произошло на фоне пробуксовки усилий по созданию нового правительства после объявленных 8 сентября Минфином США санкций в отношении бывшего министра финансов республики Али Хасана Халиля и экс-министра общественных работ и транспорта Юсефа Фенианоса. Бывших чиновников обвинили в Вашингтоне в том, что они "оказывали материальную поддержку шиитской партии "Хезболлах" и участвовали в коррупционных схемах".

Как сообщил ливанский телеканал LBC, назначенный 30 августа новым премьер-министром Ливана Мустафа Адиб настаивает на формировании кабинета из 14-18 экспертов. По информации телеканала, несмотря на санкции США, премьер намерен выполнить обещание, которое он дал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и уложиться в график дорожной карты по выходу из кризиса, т. е. создать новую правительственную команду к 14 сентября. По информации LBC, в противном случае Адиб откажется от поручения по формированию правительства.