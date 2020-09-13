Часть ранее закрытых станций метрополитена Минска открыли на вход и выход

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пять из семи ранее закрытых станций метрополитена в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции проводят акцию протеста, открыты на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба минского метрополитена.
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"В 15.40 открыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", - говорится в сообщении. По-прежнему остаются закрытыми станции "Немига" и "Фрунзенская".
В воскресенье многотысячная толпа демонстрантов проводит шествие по центральным улицам Минска. По данным МВД, правоохранители задержали уже около 250 участников несанкционированных акций.