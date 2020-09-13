Часть ранее закрытых станций метрополитена Минска открыли на вход и выход

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пять из семи ранее закрытых станций метрополитена в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции проводят акцию протеста, открыты на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба минского метрополитена.