Суд Испании изучит возможность рассмотрения иска левой коалиции против Хуана Карлоса I

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании согласился изучить возможность рассмотрения иска коалиции "Объединенные левые" против экс-главы государства Хуана Карлоса I. Об этом политическая сила сообщила в понедельник в заявлении, опубликованном на своем сайте.

Коалиция подала иск в 2018 году против восьми человек по подозрению в 13 преступлениях, однако тогда дело закрыли. Оно было связано с появившимися в прессе сведениями о том, что Хуан Карлос I мог получить многомиллионные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

Теперь, как уточнили "Объединенные левые", политическая сила просит суд о повторном рассмотрении их иска "в связи с новыми событиями", которые имеют отношение к этому делу. Коалиция обратилась в ВС после того, как суд в Испании решил возобновить расследование по делу, связанному с аудиозаписями, которые сделал бывший инспектор полиции Хосе Мануэль Вильареха в ходе разговоров с экс-любовницей Хуана Карлоса I, предпринимателем Коринной Ларсен. Именно на основании ее утверждений бывшего главу государства стали подозревать в получении комиссионных.

3 августа стало официально известно о том, что почетный монарх (титул Хуана Карлоса I после отречения от престола) сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I. Сейчас он находится в ОАЭ.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.