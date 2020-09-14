В Париже госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, возглавлявший республику с 1974 по 1981 год, был помещен в понедельник в больницу в Париже. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение 94-летнего политика.

По данным газеты Le Parisien, причиной госпитализации стала легочная инфекция. Жискар д'Эстен испытывал трудности с дыханием и был помещен в больницу имени Жоржа Помпиду, в настоящий момент он находится в реанимации. Сын экс-президента Луи беседовал с ним в воскресенье вечером. По его словам, несмотря на преклонный возраст, политик ранее не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

Жискар Д'Эстен является одним из самых авторитетных французских политиков и убежденным сторонником развития отношений с Россией. В интервью ТАСС в 2015 году экс-президент призвал к отмене санкций против России, заметив, что "жить в атмосфере напряженности плохо как для России, так и для Европы".

Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала де Голля, бывший глава Франции входит ныне в состав Французской академии.