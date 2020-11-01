Додон лидирует на выборах президента Молдавии с 35,7%

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Действующий глава Молдавии Игорь Додон лидирует в первом туре президентских выборов с результатом 35,7% голосов. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 92% протоколов с избирательных участков.

У лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду 32,3% голосов. Далее следуют лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый (16,8%), депутат парламента от партии "Шор" Виолетта Иванов (7,1%), руководитель "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3,2%), руководитель прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку (2%), представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу (1,4%) и глава Либеральной партии, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (1,1%).

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября. Победителем будет признан кандидат, получивший простое большинство.