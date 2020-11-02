Явка на референдуме по поправкам в конституцию в Алжире составила 23,7%

РАБАТ, 2 ноября. /ТАСС/. Явка на общенациональном референдуме по поправкам в конституцию в Алжире, который прошел в воскресенье, составила 23,7%. Об этом сообщает информационный портал Tout sur l'Algerie со ссылкой на официальные источники.

Всего на референдуме имели право выразить свою позицию свыше 24 млн алжирцев.

Представленный проект поправок был выработан группой экспертов в области конституционного права на основе более чем 5 тыс. предложений, внесенных представителями политических сил, гражданского общества, профсоюзов и студенческих движений. 6 сентября текущего года поправки к конституции одобрило правительство Алжира, после чего 10 и 12 сентября то же самое сделали депутаты нижней (Национального народного собрания) и верхней (Совета нации) палат парламента.

По словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, пакет конституционных поправок "соответствует требованиям построения современного государства и отвечает запросам" народного протестного движения "Хирак". Изменения в основном законе касаются возможности продления президентского мандата только один раз, сокращения полномочий главы государства во избежание авторитарных перегибов, а также обеспечения разделения и баланса властных полномочий.

Кроме того, поправки призваны закрепить основные права и общественные свободы, гарантировать независимость правосудия, усилить механизмы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Как пообещал Теббун, вслед за референдумом последует "пересмотр избирательного кодекса, чтобы обеспечить законность выборов для защиты народной воли и поощрения появления на политической сцене нового поколения избираемых должностных лиц".

По мнению инициаторов внесения поправок, новая конституция Алжира "ответит на требования участников массовых протестных акций", которые начались 22 февраля 2019 года. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того, как 2 апреля 2019 года он сложил полномочия, они стали требовать немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку. По мнению протестующих, только коренное изменение системы власти даст возможность поменять политический и социально-экономический курс и вывести Алжир из затяжного кризиса.