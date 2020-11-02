США обусловили военное сотрудничество с Кипром отказом принимать корабли ВМФ РФ

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обусловливают дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Кипром его отказом предоставлять в будущем доступ к своим портам кораблям ВМФ России. Это подтвердил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, комментируя содержание своих недавних переговоров на Кипре.

"<...> Конкретно я отметил [на встречах в Никосии], что Кипр еще не сделал шагов, необходимых для того, чтобы запретить доступ к портам кораблям российского ВМФ. Этот и другие шаги, разумеется, необходимы. Однако они также являются частью стратегии [США], касающейся Восточного Средиземноморья, и [американского] Закона об энергетическом партнерстве от 2019 года. Мы, безусловно, хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении. Это даст нам дальнейший доступ к оборонной продукции, в отношении которой действует [американский] режим экспортного контроля ITAR", - заявил дипломат.

"Чтобы мы могли идти дальше с Республикой Кипр, - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США, - нам надо видеть дальнейшие гарантии ее способности запретить портовый доступ кораблям российского ВМФ".

По словам Купера, "это очень честный диалог" между Вашингтоном и Никосией. "Мы (США - прим. ТАСС), конечно, понимаем, что у этих заходов в порты есть характер наследия, мы понимаем, что [у Кипра в данном случае] могут быть исторические экономические интересы. Тем не менее, чтобы двигаться вперед по мере того, как Кипр начинает играть более значимую роль в Восточном Средиземноморье, берет на себя больше ответственности за поддержание Европейского союза и требований НАТО, нам (американцам - прим. ТАСС) нужно иметь больше оперативной совместимости с ними (киприотами - прим. ТАСС). А это требует решения вопроса с заходами в порты (российских кораблей)", - сказал помощник госсекретаря.