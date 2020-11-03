Во Франции два человека получили по году тюрьмы за угрозы обезглавливания

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Суд Лиона приговорил к тюремному заключению двух молодых людей, которые в конце октября разрисовали стены одной из школ надписями с угрозами жестокой расправы в адрес мэра 8-го округа города, а также учителей и учеников. Об этом сообщает во вторник журнал Lyon Mag.

По его данным, подсудимым 18 и 19 лет соответственно. Один из них - выходец из Алжира, его заявление о натурализации пока еще находится на рассмотрении властей. Оба молодых человека нигде не учатся и официально нигде не работают. Оба признали свою вину, но заявили, что их заставил сделать это местный наркоторговец в счет уплаты долга за потерянные наркотики и "испорченную брендовую одежду".

Согласно вердикту суда, каждый из них получит по два года тюрьмы, один из которых - условно, по обвинению в оправдании терроризма. Им также запрещено будет приближаться к этой школе и контактировать с теми, кто ее посещает.

В ночь на 24 октября на стенах школы в 8 округе Лиона появились надписи, авторы которых угрожают обезглавить мэра округа Оливье Берзана, а также расправиться с учителями и учениками. Это произошло спустя примерно неделю после того, как 18-летний террорист в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем напал на школьного учителя истории и географии Самюэля Пати. Он обезглавил его, после чего попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен. Расследование этого дела было поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент республики Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом.