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Выборы президента США - 2020

СМИ: британец поставил $5 млн на победу Дональда Трампа на выборах президента США

По данным издания The Sun, бывший банкир анонимно сделал ставку с коэффициентом 2,85 в одной из букмекерских контор, зарегистрированной на острове Кюрасао

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Неизвестный британский предприниматель поставил $5 млн на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом во вторник сообщила газета The Sun.

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По данным издания, бывший банкир анонимно сделал крупную ставку с коэффициентом 2,85 в одной из букмекерских контор, зарегистрированной на острове Кюрасао в Карибском море. В случае успеха действующего президента США выигрыш составит $14,2 млн.

Британские букмекеры считают именно кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена лидером в американской президентской гонке. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1,4, то есть в случае его прихода в Белый дом можно увеличить заложенный бюджет на 40%.

Как информировали в британской букмекерской конторе Betfair, неизвестный клиент в Соединенном Королевстве поставил на победу Байдена $1,29 млн.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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