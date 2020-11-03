Партия венгров выиграла выборы в Береговский горсовет в Закарпатье

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Партия венгров Украины, поддержку которой не скрывал официальный Будапешт, получила около 40% голосов на выборах в Береговский городской совет Закарпатской области, что стало лучшим результатом среди всех политических сил. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Украины.

Из 34 депутатских мандатов Партия венгров Украины получила 13, или более 38% общего числа. На втором месте оказалась Демократическая партия венгров Украины с восемью мандатами. Правящая на Украине "Слуга народа" в горсовете Берегово будет иметь четыре своих депутата, по три представителя - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, партии "Команда Андрея Балоги" и "Родное Закарпатье".

На выборах главы администрации города Берегово Украины, согласно информации ЦИК, также победил кандидат, поддерживаемый Венгрией, - действующий мэр, самовыдвиженец Золтан Бабяк. Ему удалось выиграть выборы сразу в первом туре, набрав почти 76,5% голосов. Ближайший его соперник - Василий Фицай, выдвинутый партией "Родное Закарпатье", получил менее 7% поддержки избирателей.

В новость внесены изменения (23:04 мск) - передается с уточнением в заголовке