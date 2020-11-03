Вице-президент Бразилии призвал сохранять нейтралитет в случае суда вокруг выборов в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 ноября. /ТАСС/. Бразилия должна занять нейтральную позицию в случае возникновения между избирательными штабами американского лидера Дональда Трампа и кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена судебного спора относительно результатов выборов. С таким мнением выступил во вторник вице-президент южноамериканской республики Антониу Гамилтон Моурау.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Мы не имеем отношения ко внутренним вопросам США. Это наш конституционный принцип. Мы не допускаем вмешательства в наши внутренние дела и сами не вмешиваемся во внутренние дела остальных", - приводит слова политика газета Globo.

По мнению Моурау, отношения между двумя странами продолжат развиваться независимо от исхода гонки за президентское кресло в США. "Разумеется, у каждого правительства свои приоритеты и особенности, но в целом связи продолжатся", - полагает генерал.

Президент Бразилии Жаир Болсонару открыто симпатизирует нынешнему хозяину Белого дома, в чем неоднократно признавался публично. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США бразильского лидера часто называют "тропическим Трампом". Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой". В июне он публично пожелал Трампу переизбраться на второй срок.

Как отметил Моурау, мнение которого по важным внутри и внешнеполитическим вопросам не впервые не совпадает с позицией Болсонару, считает, что президент таким образом выражает личное отношение к Трампу. "Хотя, когда говорит президент, он говорит за все правительство", - подчеркнул политик.

На всеобщих выборах в США 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.