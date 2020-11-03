Опрос: 62% канадцев пристально следят за ходом выборов в США

В исследовании общественного мнения приняли участие более 2,5 тыс. человек. 62% респондентов заявили, что будут пристально следить за ходом американских выборов, остальные сказали, что не уделят этому событию особого значения.

Ранее во вторник канадские исследовательские организации Leger и Association for Canadian Studies опубликовали свой соцопрос, согласно которому 77% канадцев опасаются возможных "серьезных гражданских беспорядков и насилия" в США в день выборов и в последующие дни. Кроме того, 72% опрошенных обеспокоены тем, что американский президент Дональд Трамп может не принять поражение на выборах, что обострит ситуацию в соседней стране, а 62% респондентов опасаются обвала фондовых рынков на фоне выборов.

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд во вторник, говоря о повышенном внимании канадцев к американским выборам, заявила, что "когда США чихают, то у Канады появляется кашель". Она пояснила, что у североамериканских стран очень тесные двусторонние отношения, поэтому жители Канады так внимательно относятся к выборам в США. Вице-премьер также подчеркнула, что канадские власти будут уважать любой выбор американских граждан.