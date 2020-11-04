Ереван сообщил об обнаружении диверсионной группы азербайджанских ВС в направлении Шуши

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Диверсионная группа азербайджанской армии обнаружена в среду утром подразделениями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в направлении города Шуши. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

"В направлении Шуши осуществляются действия по окружению и уничтожению обнаруженной диверсионной группы противника", - отметила она.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.