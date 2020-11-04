Полиция Сиэтла арестовала демонстрантов, перекрывших дороги после выборов

ТАСС, 4 ноября. Жители американского города Сиэтл (штат Вашингтон), вышедшие на демонстрацию в ночь выборов в США, перекрыли дороги в городе. Как сообщает в среду местная полиция, восемь протестующих были арестованы.

"Восемь арестов было произведено сегодня за создание помех пешеходам, создание препятствий [движению], нападение на офицера, неосторожное вождение и преступное причинение ущерба", - говорится на странице полиции Сиэтла в Twitter.

По ее данным, в городе проходили две демонстрации, участники одной из которых начали выставлять на проезжую часть заграждения и кидать различные предметы. Сообщается об аресте мужчины, который начал бить молотком по паркомату. Также был задержан водитель автомобиля, проехавший через сооруженное правоохранителями заграждение.