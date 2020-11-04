Полиция задержала почти 40 человек, перекрывших железнодорожные пути в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Около 40 человек были задержаны в ночь на среду в связи с тем, что перекрыли железнодорожные пути в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter городской полиции.

"Приблизительно 30 лиц были наказаны за нахождение на пересечении путей. Почти 40 человек были задержаны за то, что они перекрыли железную дорогу и отказались разойтись, когда их сборище было признано несанкционированным", - говорится в тексте.

Полиция Лос-Анджелеса не обнаружила при задержанных оружие. После привода в полицию и составления протокола их освободили из-под стражи, сделав им предупреждение.

Во вторник в США состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.