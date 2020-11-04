В эфиопском штате Тыграй введено чрезвычайное положение

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Федеральное правительство Эфиопии объявило в среду чрезвычайное положение в северном штате Тыграй сроком на шесть месяцев в связи с атаками боевиков из Народного фронта освобождения Тыграй на военные объекты. Об этом сообщила эфиопская радиостанция Fana со ссылкой на канцелярию премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

По ее сообщениям, состоялось заседание Совета министров Эфиопии, принято решение о введении на ближайшие шесть месяцев в штате Тыграй чрезвычайного положения. Объявление чрезвычайного положения сделано на основе статьи конституции страны, которая предоставляет Совмину соответствующие полномочия в случае нарушения правопорядка, угрожающего конституционному строю, подчеркнули в канцелярии главы правительства.

В ночь на среду премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил по национальному телевидению и сообщил, что отдал приказ силам национальной обороны Эфиопии выполнить в штате Тыграй миссию по спасению страны и региона от нарастающей нестабильности. По его словам, вечером 3 ноября боевики Народного фронта освобождения Тыграй напали на военный лагерь федеральных войск и убили несколько военнослужащих, а также уничтожили часть техники. Атаки на правительственные армейские базы были также совершены в городе Мэкэле и в районе Далшах, который граничит со штатом Ахмара.

Официальный представитель премьер-министра Биллен Сейюм сообщила в среду, что подразделения Вооруженных сил Эфиопии начали операцию в штате Тыграй. В свою очередь сомалийский новостной портал Somali Guardian передал, что в административном центре штата городе Мэкэле утром в среду была слышна стрельба. На территории штата не работают интернет и мобильная телефонная связь. Власти штата Тыграй объявили в среду о закрытии его воздушного пространства для полетов самолетов.

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия состоит из девяти штатов, или регионов, образованных на этнической основе, и двух мегаполисов - Аддис-Абеба и Дыре-Дауа. Регионы пользуются широкой автономией, в том числе в таких сферах, как вопросы безопасности, налоговая политика и использование земельных ресурсов. Численность населения страны достигает 104 млн человек. Тыграй находится на севере Эфиопии, там проживает около 4,3 млн человек. На протяжении десятилетий выходцы из штата играли ключевую роль в политических и экономических структурах Эфиопии, однако в последние годы это влияние существенно снизилось.