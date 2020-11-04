Жители Пуэрто-Рико в очередной раз высказались за присоединение к США в качестве штата

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Большинство участников состоявшегося во вторник референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за то, чтобы эта свободно присоединившаяся к США территория стала 51-м американским штатом. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте референдума, итоги которого имеют рекомендательный характер, обработаны уже 88% бюллетеней. Избирателям предлагалось ответить на вопрос: "Следует ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США в качестве штата?" Примерно 52,3% избирателей высказались за это, около 47,7% - против.

Если участники голосования одобрят эту инициативу, губернатор острова обязан будет сформировать комиссию для проведения консультаций о приеме Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата.

Остров перешел под контроль США в 1898 году после испано-американской войны. В 1950 году вопросы внутренней политики были переданы местной администрации, и это было закреплено в конституции Пуэрто-Рико 1952 года. Референдумы о статусе острова проводились в 1967, 1993, 1998, 2012 и 2017 годах. На последнем референдуме 2017 года более 97% высказались за получение статуса американского штата. Сейчас жители острова являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в Конгрессе США.

Республиканцы в Конгрессе США неоднократно выступали против изменения статуса архипелага. Одной из причин этого является то, что жители Пуэрто-Рико, если территория станет 51-м американским штатом, вероятнее всего, будут поддерживать партию демократов. Это укрепит ее позиции в Конгрессе и на выборах президента.