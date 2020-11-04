Министерство внутренней безопасности США не зафиксировало кибератак в день выборов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США не зафиксировало кибератак на территории Соединенных Штатов в день проведения всеобщих выборов 3 ноября. Соответствующее заявление директора CISA Кристофера Кребса приводит в среду телекомпания NBC.

"Если говорить вкратце, то в плане кибербезопасности по всей стране все спокойно", - приводит его слова NBC. "Все 50 штатов работают в тесном сотрудничестве и делятся информацией, - подчеркнул Кребс. - По сравнению с тем, что происходило в 2016 году, сейчас мы намного более тщательно подготовили план действий".

В конце октября сообщалось, что CISA в день выборов откроет круглосуточный оперативный штаб, куда будет стекаться информация о касающейся голосования подозрительной деятельности. Кроме того, агентство планировало аккумулировать секретные сведения от других спецслужб, чтобы "выявлять попытки противников подорвать выборы и помочь штатам в борьбе с данными атаками".

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.