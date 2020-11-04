Эксперт: Трамп сумел отобрать часть электората Байдена

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп на нынешних выборах сумел не только сохранить свой электорат, но и получить поддержку избирателей, обычно отдающих свой голос за кандидата от Демократической партии. Такое мнение выразил в среду научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной итогам президентских выборов в США.

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Трамп на этих выборах смог добиться определенного успеха благодаря тому, что он не только сохранил свою базу - белое большинство, средний класс, который напуган расовыми волнениями и прочими вещами со стороны леворадикальных элементов, но он смог оторвать, пусть небольшой, но процент темнокожих американцев, латиноамериканцев и даже молодежи. И вот это принесло победу Трампу во Флориде и ряде других штатов. Посмотрим, чем завершится окончательный подсчет", - сказал он, отметив, что конкурент Трампа Джозеф Байден, напротив, совершенно не пользуется поддержкой молодых избирателей.

Эксперт напомнил, что в США не действует правило "один человек - один голос", и не исключил развития событий, при котором Джозеф Байден может получить на несколько миллионов голосов избирателей больше, но проиграть при этом по количеству голосов выборщиков.

"Не стоит забывать, что конституция Штатов предусматривает создание аристократической республики. Изначально должна была голосовать и выбирать президента "группа достойных джентльменов". Это превращает американские выборы из образца демократии в какое-то зачастую шоу, в котором рациональный смысл не просматривается", - резюмировал Рогов.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.