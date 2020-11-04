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Геннадий Кернес вновь одержал победу на выборах мэра Харькова

Его поддержали 60,34% проголосовавших
Глава Харькова Геннадий Кернес Infosektor/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Глава Харькова Геннадий Кернес
© Infosektor/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Действующий глава Харькова Геннадий Кернес в первом туре выборов мэра в рамках местной избирательной кампании, прошедшей на Украине 25 октября, получил поддержку 60,34% проголосовавших. Такие результаты обнародовала в среду городская территориальная избирательная комиссия.

"Только что завершилось заседание городской территориальной избирательной комиссии. На нем обнародовали результаты выборов мэра города (Харькова - прим. ТАСС). 60,34% - с таким результатом победил на местных выборах действующий мэр Геннадий Кернес", - сообщил телеканал "Украина-24".

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