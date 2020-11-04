Маас заявил, что политики в США должны обеспечить доверие к результатам голосования

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что политики должны обеспечить доверие к избирательному процессу в США, но при этом он полагает преждевременным комментировать американские президентские выборы, поскольку идет очень напряженная борьба между обоими кандидатами - действующим главой государства Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении германского министра.

"Было бы преждевременно сегодня комментировать выборы или промежуточный подсчет голосов", - отметил Маас. "Явка на этих выборах в США была исторически высокой, как и, к сожалению, поляризация общества. Поэтому важно, чтобы все политики, которые могут напрямую влиять на граждан, обеспечили доверие к избирательному процессу и результатам голосования", - считает германский министр.

"Судя по всему, идет очень напряженная гонка между президентом Трампом и Джозефом Байденом. Во многих местах в США еще подсчитывают голоса, кроме того, предстоит еще подсчет голосов, которые были переданы по почте", - отметил Маас. "Мы должны теперь набраться терпения и подождать, пока выборы не завершатся в надлежащем порядке", - призвал он.

Как считает глава МИД ФРГ, "Америка - сильная демократия", что, по его мнению, "не раз доказывала в прошлом". В этой связи, убежден Маас, все спорные вопросы можно будет решить "в соответствии с демократическими принципами".

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.