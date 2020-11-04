{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Подробности разговора пока не приводятся

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели в среду телефонный разговор. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Подробности разговора пока не приводятся.

В предыдущий раз телефонные переговоры президентов России и Белоруссии состоялись 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Большое внимание президенты уделили "проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости". Речь также шла и о ситуации внутри Белоруссии и России на фоне мирового кризиса, обсуждались и некоторые другие аспекты международной ситуации.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Выборы президента США - 2020
В штабе Трампа заявили, что уверены в победе президента
Менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин также сообщил, что Висконсин "требует повторного подсчета голосов"
Читать полностью