СМИ: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели в среду телефонный разговор. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Подробности разговора пока не приводятся.

В предыдущий раз телефонные переговоры президентов России и Белоруссии состоялись 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Большое внимание президенты уделили "проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости". Речь также шла и о ситуации внутри Белоруссии и России на фоне мирового кризиса, обсуждались и некоторые другие аспекты международной ситуации.