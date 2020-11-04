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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили об уничтожении азербайджанского БПЛА над Арменией

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что это произошло в районе села Шатджрек Гегаркуникской области

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Армении сбили азербайджанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вошел в воздушное пространство страны. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении около 20:00 подразделения ПВО сбили БПЛА противника", - написала она в Telegram-канале.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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