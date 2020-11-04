Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст проголосовал на выборах президента США за самого себя и пообещал снова баллотироваться на этот пост в 2024 году. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Twitter .

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"Сегодня я в первый раз в своей жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и это тот, кому я действительно доверяю... это я", - написал Уэст.

В одном из следующих сообщений в Twitter артист написал большими буквами "Канье 2024", тем самым дав понять, что намерен баллотироваться в президенты США на следующих выборах, которые состоятся в 2024 году.

Избирательный бюллетень в США устроен таким образом, что помимо выбора предложенных кандидатур позволяет вписать в специальную графу любое имя. Согласно подсчетам информационного агентства Associated Press (АP), кандидатура Уэста была представлена в 12 штатах, в каждом из которых он набрал больше 1 тыс. голосов. Лучшего результата ему удалось добиться в штатах Теннесси, где он получил чуть больше 10 тыс. голосов, Миннесоте (6,7 тыс. голосов) и Кентукки (6,2 тыс. голосов).

Ранее Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал. При этом артист не стал отрицать того, что он, по сути, отбирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена и снижает его шансы на победу.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.