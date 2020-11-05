Работа КС Украины заблокирована из-за отказа четырех судей участвовать в заседаниях

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Работа Конституционного суда (КС) Украины временно приостановлена из-за отказа четырех судей, которые не голосовали за спорное решение об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, принимать участие в пленарных заседаниях. Об этом сообщила в четверг представитель Верховной рады в КС, депутат фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

"Целью такого шага является невыполнение требования относительно кворума КС Украины, который составляет 12 судей. Учитывая, что на сегодня назначенными на должности являются 15 судей, демарш четверых судей означает невозможность Конституционного суда проводить заседания и принимать решения", - написала она в своем Telegram-канале.

По мнению Совгири, судьям следует сделать заявление о причинах своего решения, чтобы не допустить манипуляций вокруг этой ситуации. "Следующим шагом разрешения ситуации вижу принятие зарегистрированного сегодня закона [о назначении двух судей КС] и заполнения вакансий в Конституционном суде. Сейчас их две - по квоте Верховной рады и по квоте съезда судей Украины", - добавила она. Назначение двух судей Рада планирует рассмотреть в пятницу, 6 ноября.

Согласно Конституции Украины, в состав КС входят 18 судей. По шесть кандидатур назначают президент Украины, Верховная рада и съезд судей. Судья, согласно закону, может сложить полномочия досрочно по собственному желанию, а также уволить судью возможно 2/3 голосов от состава КС за нарушения закона.

Конституционный суд 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, чем вызвал критику со стороны президента Владимира Зеленского, правоохранительных и контролирующих органов. Президент заявил об угрозе нацбезопасности и 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей, признать решение о декларировании ничтожным без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

В среду 226 депутатов Рады фракций "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности" передали КС заявление с призывом к судьям, которые приняли спорное решение, добровольно уйти в отставку. Заявление депутатов зарегистрировано и принято к рассмотрению. В случае отказа судей уйти в отставку Зеленский призвал Раду поддержать его законопроект о роспуске КС.