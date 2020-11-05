Республиканцы в Филадельфии могут наблюдать за подсчетом бюллетеней с близкого расстояния

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели от Республиканской партии могут наблюдать в Филадельфии (штат Пенсильвания) за ходом подсчета бюллетеней, поданных на всеобщих выборах 3 ноября, с более близкого, чем это ожидалось ранее, расстояния. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на решение суда.

"Это решение позволяет их [республиканцев] наблюдателям стоять чуть ближе к местам подсчета, однако это распоряжение суда не окажет никакого влияния на результат голосования", - привела телекомпания мнение профессора Университета Южной Калифорнии Франиты Толсон. По мнению специалиста, это судебное решение "не является чрезмерно важным".

В штате Пенсильвания, по данным CNN, Дональд Трамп получает 50,3% голосов, а Джозеф Байден - 48,5%, и процесс обработки бюллетеней продолжается. От штата Пенсильвания в коллегию направляется 20 выборщиков. Для победы на выборах кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами членов коллегии. По оценкам телеканала Fox News, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа - 214 голосов.